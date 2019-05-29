Суд позволил обвиняемому в изнасиловании дознавательницы Эдуарду Матвееву переехать из Уфы

СЕГОДНЯ 20:22 2019-05-29T20:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд оставил под домашним арестом 51-летнего экс-начальника УВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева. Ранее такое же решение было вынесено в отношении его коллег: экс-майора Павла Яромчука и бывшего полковника Салавата Галиева.

Более того, Матвееву разрешили изменить место домашнего ареста. Бывший глава районного УВД намерен переехать в загородный дом, где теперь сможет совершать прогулки на свежем воздухе.

Таким образом, все трое экс-полицейских останутся на свободе в течение еще одного месяца.

Напомним, секс-скандал, в который оказались вовлечены сотрудники правоохранительных органов и 23-летняя дознавательница, разразился в октябре прошлого года. Девушка обвинила офицеров в надругательстве, после чего тех сразу уволили и буквально через неделю отправили в СИЗО. Они находились под стражей до мая, после чего меру пресечения изменили.

ИСТОЧНИК KP.RU