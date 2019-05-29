Улицу Менделеева в Уфе частично перекроют на время марафона

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-29T17:46:43+03:00

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1 июня перед лайфстайл-центром «Башкирия» в Уфе пройдет традиционный «Зеленый марафон». Бегунам предложат преодолеть дистанции 4,2, 10 и 21,1 километра. Поучаствовать в мини-забегах смогут и дети, как никак – 1 июня.

Бегать марафонцы будут по улице Менделеева. Для этого ее перекроют на участке от 50 лет СССР до улицы Сагита Агиша. Проезд будет закрыт с 10 утра до 15.00 дня.

В мэрии Уфы предупредили, что троллейбусы №16 и №20 ходить в это время не будут.

Всем горожанам приносят извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU