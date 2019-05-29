2019-05-29T19:53:13+03:00
Общество

В мэрии Уфы рассказали, как город будет отмечать День защиты детей

Праздничные гуляния пройдут в каждом районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Власти Уфы рассказали, какие мероприятия подготовили для детей к 1 июня. Программой праздника поделилась замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова. По ее словам, праздничные мероприятия стартуют уже 31 мая.

На площади имени Салавата Юлаева и возле нее будут открыты более 20 интерактивных площадок для детей. Ребята смогут пообщаться с героями детских мультфильмов, смастерить поделки, принять участие в театрализованной игре и турнире по каратэ. В это время родители смогут пообщаться с психологами, логопедами и социальными педагогами.

На площади подле Конгресс-холла будет работать спортивная и творческая зоны. Ребятам предложат попробовать себя в разных спортивных дисциплинах и научат базовым приемам защиты. Тех, кого спорт не привлекает, порадуют интеллектуальными играми, фотосессиями с героями книг и писателями.

- Рядом с Телецентром будет установлена сцена. В четырехчасовой концертной программе выступят творческие коллективы Уфы, - рассказали в мэрии города.

1 июня во всех районах Уфы будут организованы праздничные мероприятия. Провести время весело и с пользой можно будет в городских парках и скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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