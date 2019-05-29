2019-05-29T17:05:21+03:00
Общество

В Башкирии полиция объявила в розыск дочерей кассирши, пропавшей с 23 миллионами

Ориентировки на детей появились на сайте МВД
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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Полиция Салавата объявила в розыск двух дочерей Луизы Хайруллиной – кассирши банка, которая исчезла с 23 миллионами рублей.

Составлены ориентировки на 8-летнюю Елену и 12-летнюю Регину Хайруллиных. Школьницы проживали в доме по улице Карима. 28 мая девочки ушли оттуда и пропали.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает что-либо о местонахождении детей, обратиться в ОМВД по Салавату. Контактные телефоны 8-987-25-54-007, 8-937-15-99-338, а также 02.

Напомним, громкое ограбление произошло в Башкирии в минувший понедельник, 27 мая. Старший кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина унесла из отделения больше 20 млн рублей и бесследно пропала вместе с мужем и дочками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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