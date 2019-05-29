В Уфе суд оставил под домашним арестом двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-29T16:38:47+03:00

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Сегодня, 29 мая, в Советском районном суде Уфы решался вопрос о мере пресечения бывшим полицейским, обвиняемым в групповом изнасиловании своей коллеги. На данный момент известно, что экс-майор Павел Яромчук и бывший полковник Салават Галиев будут дожидаться суда под домашним арестом. Ранее в начале мая всех троих обвиняемых перевели из СИЗО под домашний арест.

Напомним, дело о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы уфимского районного отдела полиции Гузель С. прогремело на всю страну 30 октября прошлого года. Девушка обвинила троих высокопоставленных офицеров полиции в надругательстве и написала заявление в следком. Тогда же экс-полицейских взяли под стражу и отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU