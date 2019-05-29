Щенок спел с хозяином, играющим на флейте

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-29T16:11:07+03:00

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Уфимский пес по кличке Волли поет песни для своего хозяина.

Корреспонденты телеканала «Вся Уфа» обнаружили самого настоящего поющего пса. Зверек по кличке Волли живет в обычной уфимской семье и любит подпевать своему хозяину Никите, который играет на флейте. По словам хозяев, вокальный талант собаки обнаружился совсем недавно – когда школьник стал тренироваться дом игре на музыкальном инструменте.

Школьник долго мечтал о собаке. Последнюю четверть учебного года он закончил только с одной четверкой и родители решили исполнить его давнюю мечту. Вскоре стало известно, милый песик любит музыку и старается поддержать своего друга Никиту дуэтом. У Волли очень хороший слух – он тонко чувствует ноты и повторяет их практически без ошибок.

Любимое лакомство Волли – сыр. За него он готов давать концерты едва ли не круглосуточно. Мама Никиты, чтобы поощрить пса и насладиться его пением, каждый день покупает его любимый сорт сыра.

В Уфе появился поющий пес.

ИСТОЧНИК KP.RU