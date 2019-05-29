2019-05-29T19:20:47+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят членов банды вымогателей и угонщиков

Группировка действовала в Стерлитамаке и Ишимбае
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне суд присяжных признал виновными в вымогательствах, угоне и создании преступного сообщества троих жителей Башкирии. 60-летний мужчина и трое его сообщников нападали на жителей Стерлитамака и Ишимбая. Дело рассматривалось в Верховном суде республики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, самый старший из обвиняемых сколотил банду с которой он вместе вымогал деньги у местных бизнесменов. В общей сложности сумма их «добычи» составила порядка полумиллиона рублей.

В суде было установлено, что банда действовала довольно жестко: если человек отказывался платить, то в него стреляли. У одного риэлтора они угнали легковушку «Toyota Camry».

В 2017 году группировка была задержана. В суде они категорически отрицали свою вину.

- Гособвинитель опроверг версии подсудимых, представив доказательства их вины, среди которых были записи со скрытых видеокамер, спрятанных в одежде одного из потерпевших, - рассказали в прокуратуре республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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