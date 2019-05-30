2019-05-30T08:44:23+03:00
Происшествия

В Татарстане осудят жителя Башкирии, жестоко расправившегося с подругой 13 лет назад

Все это время женщина числилась пропавшей без вести
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время в Татарстане перед судом предстанет житель Башкирии, которого обвиняют в жестоком убийстве 33-летней женщины. Преступление было совершено 13 лет назад, но распутать его удалось лишь сейчас. Как сообщает ИА «Татаринформ», в жестокой расправе обвиняется 43-летний неоднократно судимый уроженец Башкирии Руслан Исхаков.

По версии следствия, в 2006 году мужчина, находясь в одном из домов города Уруссу, что в Юртазинском районе Татарстана, несколько раз ударил женщину острым предметом.

- После этого злоумышленник расчленил труп и закопал в гараже, - рассказали «Татаринформу» в пресс-службе регионального следкома.

Долгое время женщина числилась как пропавшая без вести. Все это время обвиняемый то выходил на свободу, то попадал в места не столь отдаленные. Последний раз он отбывал наказание за нападение на полицейского и грабеж.

В ходе следствия мужчина так и не признал свою вину и отказался давать показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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