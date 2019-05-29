В Башкирии бывшего главу районной администрации подозревают в подлоге

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-29T18:29:02+03:00

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Экс-глава Иглинского района Рафик Мусин стал фигурантом уже второго уголовного дела. Ранее его обвинили в превышении должностных полномочий, а сегодня стало известно о возбуждении дела по статье «Служебный подлог». Об этом сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

По версии следствия, 55-летний Рафик Мусин, который возглавлял Иглинский район с 2010 по 2015 годы, еще пять лет назад своими действиями нанес бюджету ущерб на 2,5 млн рублей. В 2014 году он подписал официальные документы о выполненных работах по строительству газопровода. Тогда из федерального бюджета были выделены деньги на газификацию деревни Резвово.

По данным следкома по Башкирии, он принял объект, несмотря на то, что работа была выполнена некачественно и с нарушениями. Сейчас следствие по двум уголовным делам продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU