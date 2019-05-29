2019-05-29T14:07:19+03:00
Происшествия

В Уфе на крыше многоэтажки нашли огнемет

Сейчас полиция разыскивает предполагаемого владельца
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Жильцы многоэтажного дома в уфимском микрорайоне Затон обнаружили на крыше странный предмет, похожий на гранатомет. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, по прибытии специалистов на место, оказалось, что это реактивный пехотный огнемет «Шмель». О состоянии оружия и его готовности к пуску - не сообщается.

Сейчас оружие изъято сотрудниками правоохранительных органов. Как на крыше дома оказалось опасное оружие, пока не ясно. В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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