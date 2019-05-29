В Уфе на крыше многоэтажки нашли огнемет

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-29T14:07:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцы многоэтажного дома в уфимском микрорайоне Затон обнаружили на крыше странный предмет, похожий на гранатомет. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, по прибытии специалистов на место, оказалось, что это реактивный пехотный огнемет «Шмель». О состоянии оружия и его готовности к пуску - не сообщается.

Сейчас оружие изъято сотрудниками правоохранительных органов. Как на крыше дома оказалось опасное оружие, пока не ясно. В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU