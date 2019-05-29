Житель Башкирии устроил стрельбу в ночном клубе
Парень из Башкирии устроил стрельбу в местном ночном клубе.
Накануне в соцсети попало видео из ночного клуба в Дюртюлях. На полу заведения лежит девушка в бессознательном состоянии. По версии автора ролика, дело происходит в местном заведении «Астория».
По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в ночь на 29 мая в полицию в Дюртюлях поступил звонок от посетителей ночного клуба. Как сообщил звонивший, один из посетителей устроил стрельбу из травматического пистолета прямо в зале. Прибывший на место полицейский обнаружил, что нетрезвый владелец пистолета попал девушке в ногу. В тот момент, когда страж порядка вошел в помещение, еще одной посетительнице стало плохо и одна ударилась об стол и упала.
Житель Башкирии устроил стрельбу в ночном клубе.
ИСТОЧНИК KP.RU