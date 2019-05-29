СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-29T12:25:22+03:00

В результате инцидента пострадала ни в чем не повинная девушка

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Парень из Башкирии устроил стрельбу в местном ночном клубе.

Накануне в соцсети попало видео из ночного клуба в Дюртюлях. На полу заведения лежит девушка в бессознательном состоянии. По версии автора ролика, дело происходит в местном заведении «Астория».

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в ночь на 29 мая в полицию в Дюртюлях поступил звонок от посетителей ночного клуба. Как сообщил звонивший, один из посетителей устроил стрельбу из травматического пистолета прямо в зале. Прибывший на место полицейский обнаружил, что нетрезвый владелец пистолета попал девушке в ногу. В тот момент, когда страж порядка вошел в помещение, еще одной посетительнице стало плохо и одна ударилась об стол и упала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/711646" frameborder="0"></iframe> Житель Башкирии устроил стрельбу в ночном клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU