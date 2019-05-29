В аэропорту Уфы отменили рейс в Москву на «Суперджете»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-29T12:25:28+03:00

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Сегодня, 29 мая, в международном аэропорту Уфы был отменен рейс авиакомпании «Аэрофлот» из башкирской столицы в Москву. Воздушное судно должно было вылететь в 10:45 и направиться в аэропорт Шереметьево. По данным электронного табло аэропорта рейс был отменен. Сообщается, что самолет, который должен был выполнить полет, был марки «Сухой Суперджет 100».

Напомним, ранее как в Москве, так и в Уфе неоднократно отменяли рейсы самолетов «Суперджет». С чем конкретно был связаны подобные меры, как правило, не сообщалось. Официальные данные гласили, что вместо того, чтобы перенести вылет, авиарейс отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU