2019-05-29T13:25:18+03:00
Общество

В Башкирии безногому инвалиду отменили штраф за нескошенную траву

Вопиющая история жителя Архангельского района завершилась благополучно
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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История инвалида Виктора Ананьева из села Казанка Архангельского района Башкирии благополучно завершилась. Чиновники местного сельсовета, которые составили в отношении него административный протокол за не скошенную во дворе траву, отменили. Две недели назад административная комиссия обязала инвалида без одной руки и без обеих ног навести порядок и скосить бурьян. После того, как случай получил огласку в СМИ, делом заинтересовались в следкоме по Башкирии.

После составления протокола Виктору Ананьеву мог грозить штраф в 500 рублей, если бы он не выполнил требования чиновников сельсовета вовремя. Неравнодушные жители Башкирии приехали к инвалиду и скосили траву у дома. А юристы из Уфы приехали в Казанку и бесплатно оказали ему юридическую помощь, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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