В Башкирии осудят директора школы, где ученик напал с ножом на одноклассников

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-29T11:34:33+03:00

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Следком по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении директора школы №1 в Стерлитамаке. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи подготовили обвинительное заключение и передали дело в суд.

По версии следствия, руководитель учреждения была предупреждена о возможном нападении психически неуравновешенного ученика на одноклассников. За день до трагических событий он написал в социальных сетях о своем плане, а коллега директора предупредила ее об этом.

- Однако директор школы, проявив преступное легкомыслие, проигнорировала полученную информацию и не сообщила в полицию об антиобщественных действиях ученика, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В результате, 18 апреля прошлого года ученик смог пронести в школу канистру с бензином и ножом и осуществить дерзкий план нападения. Из-за его действий пострадали две одноклассницы и учительница. Сейчас молодой человек находится на принудительном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU