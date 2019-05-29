«Я всю жизнь носил погоны!»: в Уфе решают судьбу экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-29T10:07:40+03:00

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Сегодня утром, 29 мая, в здание Советского районного суда Уфы прибыли трое бывших сотрудников полиции, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы.

Экс-полковники Салават Галиев и Эдуард Матвеев, а также бывший майор Павел Яромчук приехали на обычном автомобиле ФСИН. Ранее их привозили из СИЗО на специальных машинах и заводили в здание суда едва ли не как опасных преступников.

На сегодня назначено судебное заседание, после которого станет известно, где все трое обвиняемых будут дожидаться суда. Чуть меньше месяца назад в Советском районном суде было принято решение изменить им меру пресечения – из СИЗО бывшие офицеры МВД отправились под домашний арест.

В беседе с корреспондентами Башкирского спутникового телевидения экс-начальник Кармаскалинского районного отдела полиции Салават Галиев заявил, что по-прежнему считает себя не виновным.

-Здравый смысл же должен быть! Должна же быть справедливость? Я всю жизнь носил погоны, никаких нарушений не было и не будет, - цитирует его Башкирское спутниковое телевидение.

ИСТОЧНИК KP.RU