2019-05-29T08:58:56+03:00
Происшествия

В Башкирии семилетний мальчик с опасным заболеванием умер из-за отсутствия лекарств

Вместо необходимого оригинального препарата Нияз получил дешевый российский дженерик
Яна БАЗЕКИНА
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В Башкирии мальчик умер из-за отсутствия лекарств Фото: благотворительный фонд "Потерь нет"В Башкирии мальчик умер из-за отсутствия лекарств Фото: благотворительный фонд "Потерь нет"
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В Дюртюлях скончался семилетний Нияз Галиулин. Почти полгода мальчика лечили от целого букета тяжелых заболеваний: первичный иммунодефицит, генерализованная Эпштейн-Барр вирусная инфекция, гепатит и другие серьезные заболевания печени, энцефалопатия, ЗПР и непереносимость глютена. А в 2017 году малышу диагностировали еще тромбоцитопению.

Лечение было непростым: противовирусная и противогрибковая терапия, множество препаратов… Ребенок тяжело переносил болезненные процедуры и не раз оказывался в реанимации. В январе Нияз почувствовал себя лучше, и врачи отправили его на консультацию и лечение в московскую клинику. Собрать деньги на билеты Ниязу и его маме помогал благотворительный фонд «Потерь нет».

Московские врачи прописали мальчику импортный иммуноглобулин, предупредив, что его ни в коем случае нельзя заменять на российские аналоги. Вот только когда Нияз с мамой вернулись обратно в Дюртюли, выяснилось, что импортного препарата нет в наличии, и мальчику выдали российский дженерик. На все доводы матери, что врачи настаивали на конкретном препарате, врачи в больнице были непреклонны: нужного лекарства нет.

На помощь Ниязу пришли медики из РДКБ: 29 апреля мальчик должен был ехать в Уфу, чтобы сделать нужную инъекцию, но за сутки до отъезда ребенку стало резко плохо. Его экстренно перевели в реанимацию, а потом перевезли в Уфу. К сожалению, было слишком поздно: малыш впал в кому и умер, не приходя в сознание. Мама Нияза уверена, что ее сын был бы жив, если бы лекарство поступило вовремя, и сетует на бюрократию в Минздраве и местных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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