В Уфе из-за ремонта дороги перекроют две улицы

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-29T08:55:07+03:00

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В башкирской столице на время ремонта дорог ограничат движение на двух оживленных улицах. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, с 6:00 29 мая до 24:00 31 мая будет перекрыта половина проезжай части на улице Комарова от пересечения с Туннельной до Первомайской.

Еще одна оживленная улица будет частично перекрыта в микрорайоне Зеленая роща. Как сообщают городские власти, с 9:00 30 мая до 22:00 1 июня и с 9:00 6 июня до 22:00 11 июня перекроют половину дороги по улице Бакалинской. Движение будет ограничено на участке от улицы Степана Кувыкина до Менделеева. В эти дни не будут ходить троллейбусы.

ИСТОЧНИК KP.RU