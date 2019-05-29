В Башкирии из окна многоэтажки выпал ребенок

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-29T08:09:52+03:00

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В минувший вторник, 28 мая, в Баймаке произошел еще один случай падения маленького ребенка из окна. Как сообщает издание Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, годовалый малыш выпал с четвертого этажа пятиэтажки. Собеседник издания отметил, что ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

По данным Ufa1.ru, сейчас ребенок находится в районной больнице. У него диагностированы переломы и сотрясение мозга.

Напомним, это не первый случай падения ребенка из окна. С начала весны сразу в нескольких городах Башкирии происходили похожие случаи. Скорее всего, родители просто не доглядели за своими малышами.

ИСТОЧНИК KP.RU