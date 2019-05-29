2019-05-29T08:28:47+03:00
Происшествия

В Башкирии 81-летняя бабушка погибла под колесами иномарки

Трагедия произошла в Ишимбае
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Накануне днем в Ишимбае произошел наезд со смертельным исходом. 63-летний мужчин на «Хендай Солярис» ехал по улице Машиностроителей, когда перед ним возникла 81-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте и угодила прямо под колеса иномарки.

- В результате аварии женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась, - сообщил на своей странице главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Это было одно из двух ДТП с погибшими, случившихся вчера в регионе. Второе произошло на проспекте Октября в Уфе. 10-летний мальчик на велосипеде погиб пол колесами "Ниссана".

ИСТОЧНИК KP.RU

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