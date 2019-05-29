В Уфе хотят построить католическую церковь
Объект планируют разместить на Сергиевском кладбище
Фото: Иван ВИСЛОВ
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Администрация Уфы намерена отдать участок в Кировском районе столицы под строительство храма римско-католической церкви. Об этом свидетельствует информационное сообщение на сайте Управления земельных и имущественных отношений.
Речь идет о территории площадью свыше 3000 квадратных метров. Участок находится на Сергиевском кладбище, возле улицы Кавказской.
Люди, интересы которых могут быть затронуты при проектировании объекта, могут обратиться по адресу: проспект Октября, 56/3. Время работы – с 9 до 18 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU