2019-05-29T06:57:26+03:00
Происшествия

В Уфе монтажника придавило землей в траншее

Работодатель заплатит за его гибель 400 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Гострудинспекция БашкирииФото: Гострудинспекция Башкирии
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в конце марта на стройке в микрорайоне «Цветы Башкирии». 56-летний монтажник находился на глубине более пяти метров, в траншее, где должны были смонтировать трубопровод. Вдруг ком земли рухнул по откосу и придавил несчастного к стене. Следом съехала еще масса грунта, оставив мужчину по колено в земле. Его достали из траншеи с помощью экскаватора. Пострадавший попросил отвезти его в 21-ю больницу, где обнаружили, что у мужчины множественные переломы рёбер с обеих сторон и синдром длительного сдавления. К сожалению, травмы оказались серьезными и спустя две недели он скончался в больнице.

Расследованием инцидента занялась Гострудинспекция. Специалисты пришли к выводу, что трагедии могло не случится, если бы откосы на стройплощадке укрепили, а выемки предварительно осмотрели.

- За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей, - говорится в сообщении региональной Гострудинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, что могло подтолкнуть кассира из Башкирии похитить 23 млн рублей
«Я всю жизнь носил погоны!»: в Уфе решают судьбу экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Специалисты ОАО «РЖД» обсудят перспективы развития грузовых перевозок в республике
В Уфе из-за ремонта дороги перекроют две улицы
В Башкирии семилетний мальчик с опасным заболеванием умер из-за отсутствия лекарств
В Башкирии 81-летняя бабушка погибла под колесами иномарки
В Башкирии из окна многоэтажки выпал ребенок
В Уфе хотят построить католическую церковь
В Башкирии на пожаре погибла 71-летняя пенсионерка
Урны, кресло и топор: в Уфе спасатели очистили дно пруда в парке Первомайский
Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим в КХЛ
Стали известны подробности истории, в которой 12-летняя школьница из Башкирии обвинила двоих парней в изнасиловании
«Люди просто сошли с ума!»: жители Уфы устроили давку в очереди за дешевыми матрасами
В аварии с пассажирским автобусом в Башкирии пострадали двое детей
В Башкирии задержали мужчину, который до смерти забил своего товарища
Висячий мост в саду Салавата Юлаева в Уфе закроют на ремонт
В Башкирии будут судить девятерых продавцов наркотиков
В отношении уфимки, которая насмерть сбила ребенка, возбуждено уголовное дело
В Башкирии нашли мальчика, гулявшего нагишом по городу
Юрист рассказал, что грозит башкирскому чиновнику, показавшему гениталии