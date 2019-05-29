В Уфе монтажника придавило землей в траншее

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-29T06:57:26+03:00

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Несчастный случай произошел в конце марта на стройке в микрорайоне «Цветы Башкирии». 56-летний монтажник находился на глубине более пяти метров, в траншее, где должны были смонтировать трубопровод. Вдруг ком земли рухнул по откосу и придавил несчастного к стене. Следом съехала еще масса грунта, оставив мужчину по колено в земле. Его достали из траншеи с помощью экскаватора. Пострадавший попросил отвезти его в 21-ю больницу, где обнаружили, что у мужчины множественные переломы рёбер с обеих сторон и синдром длительного сдавления. К сожалению, травмы оказались серьезными и спустя две недели он скончался в больнице.

Расследованием инцидента занялась Гострудинспекция. Специалисты пришли к выводу, что трагедии могло не случится, если бы откосы на стройплощадке укрепили, а выемки предварительно осмотрели.

- За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей, - говорится в сообщении региональной Гострудинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU