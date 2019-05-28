Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим в КХЛ

28 Май 20:48 2019-05-28T20:48:40+03:00

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Сегодня, 28 мая, Континентальная хоккейная лига озвучила список хоккеистов, получивших по итогам сезона индивидуальные трофеи. На церемонию закрытия сезона прибыли двое хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» - Юха Метсола и Тему Хартикайнен.

По традиции, во время церемонии закрытия сезона, лига называет лучших игроков в нескольких амплуа и лучшего тренера. В этом году приз лучшему голкиперу КХЛ получил любимец уфимской публики Юха Метсола.

В сезоне 2018/2019 Метсола провел за «Салават Юлаев» 48 матчей в регулярном чемпионате и 17 игр в плей-офф. Коэффициент надежности голкипера юлаевцев составил 2.02 в «гладком» чемпионате и 1.54 в играх на вылет.

ИСТОЧНИК KP.RU