«Люди просто сошли с ума!»: жители Уфы устроили давку в очереди за дешевыми матрасами
Сегодня в одном из хозяйственных супермаркетов Уфы разгорелась настоящая борьба за дешевые матрасы. Руководство магазина уронило цены на и без того недорогие надувные матрасы, чем вызвало настоящий ажиотаж. Сначала у входа собралась гигантская толпа, а затем и вовсе началась давка.
Одна из покупательниц сняла происходящее на видео и поделилась роликом в социальных сетях. На кадрах видно, как уфимцы готовы затоптать друг друга из-за дешевых мелочей. «Люди просто сошли с ума!» - говорит автор видео за кадром.
Многие покупатели, попавшие в давку, стали оскорблять друг друга, упрекая в жадности. «Животные!», «Звери!», «Дикари!» - возмущенно доносилось из толпы. Однако покидать очередь эти комментаторы почему-то не спешили.
Жители Уфы устроили давку из-за дешевых матрасов.
ИСТОЧНИК KP.RU