«Люди просто сошли с ума!»: жители Уфы устроили давку в очереди за дешевыми матрасами

28 Май 19:31 2019-05-28T19:31:30+03:00

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Сегодня в одном из хозяйственных супермаркетов Уфы разгорелась настоящая борьба за дешевые матрасы. Руководство магазина уронило цены на и без того недорогие надувные матрасы, чем вызвало настоящий ажиотаж. Сначала у входа собралась гигантская толпа, а затем и вовсе началась давка.

Одна из покупательниц сняла происходящее на видео и поделилась роликом в социальных сетях. На кадрах видно, как уфимцы готовы затоптать друг друга из-за дешевых мелочей. «Люди просто сошли с ума!» - говорит автор видео за кадром.

Многие покупатели, попавшие в давку, стали оскорблять друг друга, упрекая в жадности. «Животные!», «Звери!», «Дикари!» - возмущенно доносилось из толпы. Однако покидать очередь эти комментаторы почему-то не спешили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/711524" frameborder="0"></iframe> Жители Уфы устроили давку из-за дешевых матрасов.

ИСТОЧНИК KP.RU