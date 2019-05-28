В аварии с пассажирским автобусом в Башкирии пострадали двое детей

28 Май 19:11 2019-05-28T19:11:37+03:00

Всего в ДТП пострадали три человека

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Сегодня, 28 мая, на трассе Аскарово-Альмухаметово-Сибай вблизи деревни Равилово Абзелиловского района Башкирии произошло серьезное ДТП. Как сообщают в республиканской Госавтоинспекции, в аварию попал пассажирский автобус «Газель», в салоне которого находились пассажиры. В результате инцидента по страдали трое человек – две девятилетние девочки и 60-летняя женщина.

По предварительной версии, во время движения автобуса водитель вазовской «девяносто девятой» не уступил дорогу «Газели» при выезде на главную дорогу.

По данным ГИБДД по Башкирии всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. После осмотра их отпустили домой. Всего в момент аварии в салоне находилось шестеро пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU