В Башкирии нашли мальчика, гулявшего нагишом по городу

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-28T16:02:11+03:00

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Сегодня днем, 28 мая, жители Межгорья обнаружили маленького мальчика, мирно играющего во дворе одного из домов на Советской улице. Как сообщают очевидцы, ребенок был без одежды, в одних трусиках, поэтому многие решили, что малыш попросту убежал из детского сада и заблудился. Прибывшие на вызов сотрудники полиции отвезли малыша в больницу, где его осмотрели врачи, а вскоре обнаружились и родители мальчика.

- Мальчик действительно играл в соседнем дворе. С ним все в порядке, он уже передан родителям, - сообщили в дежурной части МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU