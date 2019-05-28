В Башкирии нашли мальчика, гулявшего нагишом по городу
Ребенка доставили в больницу, а вскоре нашлись и его родители
Фото: соцсети
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Сегодня днем, 28 мая, жители Межгорья обнаружили маленького мальчика, мирно играющего во дворе одного из домов на Советской улице. Как сообщают очевидцы, ребенок был без одежды, в одних трусиках, поэтому многие решили, что малыш попросту убежал из детского сада и заблудился. Прибывшие на вызов сотрудники полиции отвезли малыша в больницу, где его осмотрели врачи, а вскоре обнаружились и родители мальчика.
- Мальчик действительно играл в соседнем дворе. С ним все в порядке, он уже передан родителям, - сообщили в дежурной части МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU