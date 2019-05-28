Юрист рассказал, что грозит башкирскому чиновнику, показавшему гениталии
В Башкирии не прекращаются бурные обсуждения скандального видео, на котором чиновник районной администрации в Давлеканово демонстрирует свой половой орган на камеру во время совещания по скайпу. И хотя сам специалист по делам молодежи и спорта Жан Сахабутдинов заявил, что стал жертвой шантажистов-злопыхателей, и пообещал найти виновников через полицию, многие комментаторы не верят в отговорки чиновника, считая, что он намеренно онанировал на камеру.
«КП-Уфа» обратилась к юристу с просьбой прокомментировать данную ситуацию и пояснить – понесет ли чиновник какое-либо наказание за свое непотребное поведение, и что грозит тому человеку, который выложил «компромат» на всеобщее обозрение.
- С чиновником, как правило, заключается контракт госслужащего. Согласно закону о государственной муниципальной службе, госслужащий должен соответствовать определенным моральным качествам, вести себя достойно и быть образцом для подражания гражданам, тем более, что он работает с молодежью. Если факты неподобающего поведения чиновника подтвердятся, с ним могут просто расторгнуть контракт, уволить его с занимаемой должности в муниципальной службе, - уточнил юрист Роман Петров.
Тому, кто выложил скандальное видео в социальные сети, также грозит административное наказание, например, крупный штраф. В России запрещено распространение порнографии, а демонстрация половых органов вполне подходит под эту категорию.
ИСТОЧНИК KP.RU