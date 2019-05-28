2019-05-28T15:50:11+03:00
Общество

Юрист рассказал, что грозит башкирскому чиновнику, показавшему гениталии

Наказание может понести и тот, кто выложил эту видеозапись в сеть
Яна БАЗЕКИНА
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Если выяснится, что чиновник действительно вел себя неподобающе, его могут уволить из администрацииЕсли выяснится, что чиновник действительно вел себя неподобающе, его могут уволить из администрации
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В Башкирии не прекращаются бурные обсуждения скандального видео, на котором чиновник районной администрации в Давлеканово демонстрирует свой половой орган на камеру во время совещания по скайпу. И хотя сам специалист по делам молодежи и спорта Жан Сахабутдинов заявил, что стал жертвой шантажистов-злопыхателей, и пообещал найти виновников через полицию, многие комментаторы не верят в отговорки чиновника, считая, что он намеренно онанировал на камеру.

«КП-Уфа» обратилась к юристу с просьбой прокомментировать данную ситуацию и пояснить – понесет ли чиновник какое-либо наказание за свое непотребное поведение, и что грозит тому человеку, который выложил «компромат» на всеобщее обозрение.

- С чиновником, как правило, заключается контракт госслужащего. Согласно закону о государственной муниципальной службе, госслужащий должен соответствовать определенным моральным качествам, вести себя достойно и быть образцом для подражания гражданам, тем более, что он работает с молодежью. Если факты неподобающего поведения чиновника подтвердятся, с ним могут просто расторгнуть контракт, уволить его с занимаемой должности в муниципальной службе, - уточнил юрист Роман Петров.

Тому, кто выложил скандальное видео в социальные сети, также грозит административное наказание, например, крупный штраф. В России запрещено распространение порнографии, а демонстрация половых органов вполне подходит под эту категорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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