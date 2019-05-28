2019-05-28T15:45:25+03:00
Происшествия

В Башкирии учителя обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним ученицам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении скандально известного педагога
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
Изменить размер текста:

История с домогательствами к школьнице в Кушнаренково получила неожиданное продолжение. Бывший учитель ОБЖ в местной школе стал фигурантом еще трех уголовных дел по статьям «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Ранее 60-летнего Камиля Ахметзянова обвинили в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

Как сообщает следком по Башкирии, престарелый экс-педагог с сентября 2015 по май 2016 года домогался до своих учениц. Кроме того, в 2012/2013 учебном году он, якобы, совершал развратные действия в отношении 13-летней школьницы.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, следователи допрашивают учащихся и педагогический состав школы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, скандал в средней школе Кушнаренково разгорелся после того, как интимная встреча Камиля Ахметзянова с одной из учениц попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Висячий мост в саду Салавата Юлаева в Уфе закроют на ремонт
В Башкирии будут судить девятерых продавцов наркотиков
В отношении уфимки, которая насмерть сбила ребенка, возбуждено уголовное дело
В Башкирии нашли мальчика, гулявшего нагишом по городу
Юрист рассказал, что грозит башкирскому чиновнику, показавшему гениталии
«Старший кассир, имела доступ ко всем помещениям»: подробности кражи 23 млн рублей из банка в Башкирии
Чиновник из Башкирии, показавший гениталии в чате, оказался жертвой мошенников
В Уфе из-за празднования Дня защиты детей частично перекроют улицу Заки Валиди
В Уфе роженица, спрыгнувшая с окна пятого этажа роддома, потеряла ребенка
Стала известна личность ребенка, которого насмерть сбили в Уфе
Смертельный наезд на ребенка в Уфе попал под камеры видеонаблюдения
В полиции Башкирии прокомментировали историю с чиновником, продемонстрировавшим гениталии
В Уфе фестиваль «Я говорю на башкирском» собрал более 7000 зрителей
«Сделали кесарево прямо на улице»: в Уфе роженица спрыгнула с окна и родила
Банк УРАЛСИБ запустил в Москве, Московской области и Республике Башкортостан услугу электронной регистрации сделок с недвижимостью
Пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку нашли за тысячи километров от дома
Жителей Уфы удивил парень в колготках и юбке
В Башкирии в заброшенном доме нашли труп женщины
Ребенок, которого сбили на проспекте Октября в Уфе, скончался на месте
В Башкирии пьяный водитель «ГАЗели» насмерть сбил 27-летнего мужчину
В Уфе перекрыли улицу из-за серьезного ДТП с ребенком
Стало известно в каких районах Башкирии люди чаще всего умирают из-за проблем с сердцем
Стало известно состояние детей, отравившихся газом в Уфе
Пауэрлифтер из Башкирии установил мировой рекорд, подняв штангу в 365 кг