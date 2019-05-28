В Башкирии учителя обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним ученицам

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-28T15:45:25+03:00

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История с домогательствами к школьнице в Кушнаренково получила неожиданное продолжение. Бывший учитель ОБЖ в местной школе стал фигурантом еще трех уголовных дел по статьям «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Ранее 60-летнего Камиля Ахметзянова обвинили в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

Как сообщает следком по Башкирии, престарелый экс-педагог с сентября 2015 по май 2016 года домогался до своих учениц. Кроме того, в 2012/2013 учебном году он, якобы, совершал развратные действия в отношении 13-летней школьницы.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, следователи допрашивают учащихся и педагогический состав школы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, скандал в средней школе Кушнаренково разгорелся после того, как интимная встреча Камиля Ахметзянова с одной из учениц попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU