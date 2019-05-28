В отношении уфимки, которая насмерть сбила ребенка, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-28T17:00:59+03:00

Сейчас она находится под подпиской о невыезде

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Стали известны подробности шокирующего случая, где 33-летняя уфимка насмерть сбила ребенка на проспекте Октября сегодня утром, 28 мая. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что в отношении автомобилистки возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что смертельная авария произошла на перекрестке проспекта Октября и Бессонова. Автоледи за рулем «Ниссана Икс-трейл» насмерть сбила 10-летнего Динислама, который переезжал проезжую часть на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU