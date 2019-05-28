«Старший кассир, имела доступ ко всем помещениям»: подробности кражи 23 млн рублей из банка в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-28T14:54:43+03:00

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Стражи порядка рассказали подробности кражи 23 миллионов рублей из банка в Башкирии.

Вчера, 27 мая, в Салавате 35-летняя сотрудница «Россельхозбанка» вынесла из отделения банка 23 миллиона рублей. Совершив преступление, она вместе со своей семьей, мужем, двумя дочками, отцом и родной сестрой, скрылась в неизвестном направлении. Сейчас ее подали в розыск.

«Комсомолке» стало известно, что женщина работала старшим кассиром и имела доступ ко всем помещениям. Следовательно, ее никто не досматривал, когда та уходила домой.

- В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU