«Старший кассир, имела доступ ко всем помещениям»: подробности кражи 23 млн рублей из банка в Башкирии
Стражи порядка рассказали подробности кражи 23 миллионов рублей из банка в Башкирии.
Вчера, 27 мая, в Салавате 35-летняя сотрудница «Россельхозбанка» вынесла из отделения банка 23 миллиона рублей. Совершив преступление, она вместе со своей семьей, мужем, двумя дочками, отцом и родной сестрой, скрылась в неизвестном направлении. Сейчас ее подали в розыск.
«Комсомолке» стало известно, что женщина работала старшим кассиром и имела доступ ко всем помещениям. Следовательно, ее никто не досматривал, когда та уходила домой.
- В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
ИСТОЧНИК KP.RU