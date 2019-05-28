2019-05-28T14:15:50+03:00
Общество

Чиновник из Башкирии, показавший гениталии в чате, оказался жертвой мошенников

Мужчина рассказал свою версию событий
Яна БАЗЕКИНА
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Чиновник из Давлекановского района Башкирии, показавший гениталии в чате, заявил, что стал жертвой жуликов.

В Башкирии продолжают разгораться страсти вокруг скандального видео, на котором чиновник из районной администрации Давлеканово демонстрирует свой половой орган на камеру. Сообщается, что непотребное видео было снято прямо на рабочем месте, во время совещания по скайпу.

Сам специалист по делам молодежи и спорта Жан Сахабутдинов не отрицает, что это он запечатлен на видеозаписи, но при этом утверждает, что стал жертвой шантажистов-злопыхателей. Чиновник рассказал, что в конце марта ему по скайпу позвонил неизвестный мужчина и потребовал у него 10 тысяч рублей, обещая в случае отказа смонтировать видео, на котором якобы он онанирует на собеседника, и разослать его по соцсетям. Сам Жан проигнорировал требования шантажистов – вот и поплатился своей репутацией. Сейчас чиновник уже обратился с заявлением в правоохранительные органы.

- Я больше десяти лет работаю в администрации, претензий к моей работе никогда не было хотя бы потому, что мне хватает мозгов не делать глупостей на рабочем месте. Надеюсь, этих людей скоро найдут, - приводит слова чиновника издание «Горобзор».

-По данному факту полиция проводит проверку, - коротко прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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