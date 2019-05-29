В Башкирии на пожаре погибла 71-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 06:37 2019-05-29T06:37:06+03:00

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27 мая в Белорецке на улице Полевой произошел крупный пожар в одном из частных домов. На место оперативно выехали пожарные, сотрудники полиции, медики, работники газовой службы и электросетей.

По приезду они обнаружили открытое горение жилого дома, веранды и надворных построек. По сообщению пресс-службы МЧС по РБ, на тушение подали три ствола, и уже через полчаса огонь был ликвидирован.

К сожалению, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 71-летней пенсионерки, хозяйки дома. Огонь повредил дом и веранду, а также два сарая. Причины пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU