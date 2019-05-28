Стали известны подробности истории, в которой 12-летняя школьница из Башкирии обвинила двоих парней в изнасиловании
В прошлые выходные 12-летняя школьница из Стерлитамака обвинила двоих парней в изнасиловании. Сегодня стали известны подробности преступления – в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста).
Как выяснилось, 26 мая 22-летний и 23-летний жители Стерлитамака вступили в половую связь с 12-летней девочкой по обоюдному согласию. При этом насилие в отношении нее не применялось.
Сейчас с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия. Все они дали признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU