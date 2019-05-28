2019-05-28T12:55:00+03:00
Происшествия

Стала известна личность ребенка, которого насмерть сбили в Уфе

Ему было всего 10 лет
Эльвина АПАРИНА
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Стала известна личность ребенка, которого сегодня, 28 мая, сбили насмерть на проспекте Октября в Уфе. Им оказался 10-летний Динислам Д., учащийся одной из башкирских лицеев города. Мальчик учился в третьем классе, рос в семье музыкантов-кураистов.

По нему сейчас скорбят все близкие и родные. Школьник учился на одни четверки и пятерки, был добрым и отзывчивым. Родные не могут поверить в произошедшее.

Ребенок погиб на месте Фото: Рустем АХУНОВ

Ребенок погиб на местеФото: Рустем АХУНОВ

Напомним, что Динислам на велосипеде погиб под колесами «Ниссан Икс-трейла», которым управляла 33-летняя уфимка, недавно получившая водительское удостоверение. На видео видно, как она не пропускает ребенка на пешеходном переходе и прямо проезжает по нему. Начато разбирательство.

Из-за аварии сотрудники ГИБДД утром полностью перекрыли заезд на улицу Бессонова, где произошла трагедия. На месте работали более пяти экипажей ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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