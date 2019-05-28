Смертельный наезд на ребенка в Уфе попал под камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-28T11:37:00+03:00

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В сети появилось первое видео момента ДТП, в котором сегодня, 28 мая, погиб 10-летний ребенок. Напомним, что на велосипедиста наехала автоледи на «Ниссане». Помочь школьнику было уже нечем, от полученных травм он скончался на месте аварии.

Запись появилась у телеканала U-TV с камер «Уфанета». На видео видно, как женщина поворачивает с проспекта Октября на улицу Бессонова – пропускает пешеходов, начинает трогаться и, вероятно, не замечает ребенка, который едет на велосипеде по проезжей части. Через пару секунд малыш оказывается под колесами автомобиля, женщина буквально проезжает по нему. Отметим, что автомобилистка только начала водить – на заднем стекле висит знак начинающего водителя.

Из-за страшной аварии сотрудники ГИБДД утром полностью перекрыли заезд на улицу. На месте работали более пяти экипажей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/711385" frameborder="0"></iframe> Момент смертельного наезда авто на 9-летнего велосипедиста в Уфе попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU