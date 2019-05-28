В Уфе из-за празднования Дня защиты детей частично перекроют улицу Заки Валиди

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-28T13:12:32+03:00

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В 2019 году в Уфе празднование Международного Дня защиты детей начнется 31 мая и продлится до 3 июня. В связи с этим будет перекрыт центр города. Частично закроют улицу Заки Валиди – с 20 часов 30 мая до 15 часов 31 мая.

Сам праздник начнется 31 мая на площади у памятника Салавату Юлаеву. Здесь же будет развернута «Аллея студентов», на которой с детьми будут организованы активности.

Также горожан ждет активная концертная программа длительностью 3,5 часа. На празднике будут открыты 20 интерактивных площадок.

Всего по городу во всех районах города пройдут 18 концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU