2019-05-28T10:57:49+03:00
Общество

В полиции Башкирии прокомментировали скандал с чиновником районной администрации

Неординарный случай произошел накануне в Давлеканово
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувший понедельник, 27 мая, Давлекановский район Башкирии буквально бурлил от негодования. Местные жители обвинили одного из чиновников администрации, некоего Жана Сахабутдинова в демонстрации гениталий на камеру. Якобы, он во время общения по скайпу достал половой орган и показал собеседнику. Видео этого момента сохранили и выложили в одном из городских сообществ.

Запись в соцсетях тут же вызвала бурю негодования и стала, безусловно, самой обсуждаемой новостью дня. Вскоре этим случаем заинтересовались в МВД по Башкирии.

-По данному факту полиция проводит проверку, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Вечером того же дня ситуацию прокомментировал глава Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.

- Сегодня район лихорадит: в сети появилось видео, которое якобы касается одного из сотрудников администрации района. Говорю якобы, потому что соответствует ли оно действительности, ещё только предстоит выяснить. Дать оценку произошедшему сможем только по результатам проверки. Оценку самую объективную и правдивую, - написал он на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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