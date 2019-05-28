2019-05-28T09:44:42+03:00
Общество

Пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку нашли за тысячи километров от дома

Сейчас подросток едет в родной Нефтекамск
Павел КРАЙНОВ
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Пропавшую в Башкирии школьницу нашли в КраснодареПропавшую в Башкирии школьницу нашли в Краснодаре
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27 мая полицейские и волонтеры прекратили поиски бесследно пропавшей еще 18 мая 15-летней жительницы Нефтекамска.

Девочка подросток внезапно ушла из дома и пропала. Ее родная сестра сбилась с ног, разыскивая ребенка. Практически в день пропажи она обратилась в полицию, к поиску подключились и волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

По первоначальной версии, девочка уехала в неизвестном направлении вместе со своим парнем, неким Андреем. Про него мало что было известно, кроме того, что ему 18 лет, и он живет на два города – Нефтекамск и Астрахань.

Саму девочку родная сестра в беседе с «Комсомолкой» охарактеризовала как спокойного ребенка, которому чужды бродяжничество и необдуманные поступки. Известно, что в раннем детстве она пережила страшную трагедию.

Спустя девять дней после пропажи выяснилось, что пропавшую нашли за тысячи километров от родного Нефтекамска. На вопрос, где все это время находилась девочка, ответила ее сестра.

- У своего парня в Краснодаре, как и предполагалось, - рассказала «Комсомолке» девушка.

Сейчас девочка направляется домой, ее поиски официально прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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