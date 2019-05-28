2019-05-28T09:28:56+03:00
Общество

Жителей удивил парень в колготках и юбке

Незнакомца засняли на видео
Рустем АХУНОВ
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По центру Уфы разгуливал молодой человек в колготках и юбкеПо центру Уфы разгуливал молодой человек в колготках и юбке
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В Уфе засняли молодого человека, гулявшего по городу в юбке и колготках.

Фотографию необычного незнакомца выложили в социальные сети. Автор фотографии рассказал, что увидел молодого человека недалеко от остановки «Дом печати». Поначалу очевидец предположил что это девушка, но позже присмотрелся и понял, что перед ним молодой человек с весьма необычным для Уфы внешним видом.

Остается неизвестным, почему парень гулял по центру города в юбке и колготках. Возможно, он проспорил желание или проиграл в карты. В любом случае, развеселил он уфимцев знатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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