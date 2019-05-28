В Башкирии в заброшенном доме нашли труп женщины

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-28T08:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ишимбае в заброшенном доме нашли труп женщины.

Как сообщает местное издание «Восход», страшную находку обнаружили жители района Нефтяник – Термень-Елга, когда обследовали полузаброшенные постройки. Предположительно, погибшая не имела определенного места жительства, на вид ей около 60 лет. Сколько времени пролежал в доме труп, была ли смерть криминальной или наступила по естественным причинам, сейчас выясняют эксперты-криминалисты. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить личность погибшей и выйти на ее родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU