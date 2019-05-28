В Башкирии в заброшенном доме нашли труп женщины
Личность погибшей и причину смерти сейчас устанавливают силовики
В заброшенном доме в Башкирии нашли тело женщиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ишимбае в заброшенном доме нашли труп женщины.
Как сообщает местное издание «Восход», страшную находку обнаружили жители района Нефтяник – Термень-Елга, когда обследовали полузаброшенные постройки. Предположительно, погибшая не имела определенного места жительства, на вид ей около 60 лет. Сколько времени пролежал в доме труп, была ли смерть криминальной или наступила по естественным причинам, сейчас выясняют эксперты-криминалисты. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить личность погибшей и выйти на ее родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU