2019-05-28T08:16:23+03:00
Происшествия

Ребенок, которого сбили на проспекте Октября в Уфе, скончался на месте

На него наехал «Ниссан Икс-трейл»
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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10-летний велосипедист, которого сегодня, 28 мая, в Уфе на проспекте Октября сбила женщина за рулем «Ниссан Икс-трейла», скончался. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, его жизнь оборвалась прямо на месте аварии.

Напомним, что авария произошла на перекрестке улицы Бессонова-проспект Октября. Автомобилистка наехала на школьника, который переезжал проезжую часть на велосипеде. Отметим, что женщина только начала водить – на заднем стекле висит знак начинающего водителя.

Из-за страшной аварии сотрудники ГИБДД утром полностью перекрыли заезд на улицу. На месте работали более пяти экипажей.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье погибшего ребенка.

. Фото: Рустем АХУНОВ

.Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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