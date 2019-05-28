В Башкирии пьяный водитель «ГАЗели» насмерть сбил 27-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-28T07:51:28+03:00

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Поздно вечером 27 мая в Благовещенске на улице Социалистическая произошла смертельная авария. Неустановленный водитель за рулём грузовой «ГАЗели» сбил 27-летнего местного жителя. Он двигался по краю проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм мужчина скончался, а водитель скрылся с места ДТП.

Позднее он был задержан сотрудниками ГИБДД. Им оказался 52-летний местный житель. У автомобилиста не было водительского удостоверения, к тому же на момент аварии он был пьян. Начато расследование.

Всего за сутки в Башкирии произошло 13 автоаварий, в которых один человек погиб и 14 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU