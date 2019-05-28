В Уфе перекрыли улицу из-за серьезного ДТП с ребенком

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-28T07:31:03+03:00

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Сегодня утром, 28 мая, в Уфе на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова произошло серьезное ДТП. На оживленном участке дороги легковой автомобиль сбил ребенка на велосипеде. Как стало известно «Комсомолке», из-за страшной аварии сотрудники ГИБДД полностью перекрыли заезд на улицу.

На данный момент не известно, что послужило причиной аварии. Известно лишь, что машина сбила мальчика на велосипеде. На асфальте остался сильный кровавый след. К моменту, когда на место подошли очевидцы, ребенка уже увезли. О его состоянии пока ничего не известно. На месте работает дорожная полиция. Инспекторам предстоит разобраться с произошедшим.

ИСТОЧНИК KP.RU