Стало известно состояние детей, отравившихся газом в Уфе

СЕГОДНЯ 07:01 2019-05-28T07:42:22+03:00

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Сегодня, 28 мая, стало известно, что двое детей, отравившихся газом в одной из квартир в Демском районе Уфы, наконец выписались из больницы. Об этом заявили чиновники во время оперативного совещания в уфимской мэрии.

Напомним, в минувшее воскресенье, 26 мая, двое детей 6 и 14 лет были госпитализированы с отравлением газом. Дома они находились с мамой и бабушкой. О состоянии взрослых ранее не сообщалось.

По данным сотрудников администрации Уфы, на данный момент есть две версии отравления бытовым газом детей. Первая – отсутствие тяги, вторая – человеческий фактор. Мэр Уфы Ульфат Мустафин поручил чиновникам разобраться в ситуации и провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU