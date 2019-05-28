Стало известно состояние детей, отравившихся газом в Уфе
Сегодня, 28 мая, стало известно, что двое детей, отравившихся газом в одной из квартир в Демском районе Уфы, наконец выписались из больницы. Об этом заявили чиновники во время оперативного совещания в уфимской мэрии.
Напомним, в минувшее воскресенье, 26 мая, двое детей 6 и 14 лет были госпитализированы с отравлением газом. Дома они находились с мамой и бабушкой. О состоянии взрослых ранее не сообщалось.
По данным сотрудников администрации Уфы, на данный момент есть две версии отравления бытовым газом детей. Первая – отсутствие тяги, вторая – человеческий фактор. Мэр Уфы Ульфат Мустафин поручил чиновникам разобраться в ситуации и провести проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU