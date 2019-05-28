Пауэрлифтер из Башкирии установил мировой рекорд, подняв штангу в 365 кг
Предыдущий рекорд продержался чуть меньше четырех лет
Фото: соцсети
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На чемпионате мира по классическому жиму и жиму лежа в Токио уроженец Башкирии Александр Сыкменов установил новый мировой рекорд. Житель Кумертау без экипировки взял вес в 365 кг. Об этом сообщает министерство спорта Башкирии.
Предыдущий мировой рекорд был установлен в ноябре 2015 года. Тогда саратовский спортсмен Кирилл Сарычев поднял штангу весом 335 кг.
Еще одна спортсменка из Башкирии вернулась домой с золотой медалью. 17-летняя Ксения Материнская из Октябрьского подняла штангу весом 100 кг. Ее земляк Ян Урусов завоевал серебро, подняв вес в 237,5 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU