Пауэрлифтер из Башкирии установил мировой рекорд, подняв штангу в 365 кг

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-28T06:52:00+03:00

Предыдущий рекорд продержался чуть меньше четырех лет

Изменить размер текста: A A

На чемпионате мира по классическому жиму и жиму лежа в Токио уроженец Башкирии Александр Сыкменов установил новый мировой рекорд. Житель Кумертау без экипировки взял вес в 365 кг. Об этом сообщает министерство спорта Башкирии.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в ноябре 2015 года. Тогда саратовский спортсмен Кирилл Сарычев поднял штангу весом 335 кг.

Еще одна спортсменка из Башкирии вернулась домой с золотой медалью. 17-летняя Ксения Материнская из Октябрьского подняла штангу весом 100 кг. Ее земляк Ян Урусов завоевал серебро, подняв вес в 237,5 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU