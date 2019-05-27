2019-05-27T20:43:18+03:00
Общество

В Уфе прекратили поиски 13-летнего мальчика

К счастью, его отыскали живым
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 мая, со школы в Инорсе не вернулся домой 13-летний мальчик. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию и к волонтерам.

Добровольцы вышли на поиски и через некоторое время объявили – ребенок найден, жив. Где находился все это время подросток, и как его нашли, не сообщается. Они опубликовали фото с поисков, сделанное в лесной чаще. Вероятно, ребенок прятался там. Данная информация уточняется.

Волонтеры организации «Поиск детей» поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12-летняя школьница в Башкирии обвинила двух парней в изнасиловании
Поиски 15-летней девушки из Башкирии, которая уехала с парнем, прекращены
Радий Хабиров предложил уфимцам выбрать место для футбольного стадиона
Руководство района прокомментировало скандальное видео с башкирским чиновником, показавшим гениталии
Стали известны подробности истории с отравлением детей газом в Уфе
В Уфе бесследно пропал 13-летний Михаил Воронцов
В Башкирии чиновник угодил в скандал, продемонстрировав свои гениталии в прямом эфире
Врачи в Башкирии будут получать премии за раннее выявление рака
«Мать - молодая и гулящая»: подробности истории с отравившимся мальчиком из Башкирии
XIV Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт - 2019»
«Будут такие кондукторы - я машину продам»: девушка устроила горячие танцы в маршрутке
Уфе потребуется 10 лет чтобы догнать Москву
Стало известно, сколько заработал мэр Уфы за 2018 год
Банк УРАЛСИБ снижает минимальные ставки по ипотеке для участников программы Жилищных строительных сбережений до 5,5%
У безработного уфимца похитили 250 тысяч рублей из его Land Cruiser
В Башкирии двухлетний малыш умер, отравившись таблетками