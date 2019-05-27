В Уфе прекратили поиски 13-летнего мальчика
К счастью, его отыскали живым
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Сегодня, 27 мая, со школы в Инорсе не вернулся домой 13-летний мальчик. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию и к волонтерам.
Добровольцы вышли на поиски и через некоторое время объявили – ребенок найден, жив. Где находился все это время подросток, и как его нашли, не сообщается. Они опубликовали фото с поисков, сделанное в лесной чаще. Вероятно, ребенок прятался там. Данная информация уточняется.
Волонтеры организации «Поиск детей» поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках.
ИСТОЧНИК KP.RU