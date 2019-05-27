12-летняя школьница в Башкирии обвинила двух парней в изнасиловании
Известно, что она сама пришла к ним в дом
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В минувшие выходные в один из отделов полиции Стерлитамака обратилась 12-летняя девочка с заявлением о том, что ее изнасиловали двое молодых людей. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственные источники.
Анонимный собеседник пояснил изданию, что школьница сама пришла к ним в дом, никто ее туда не затаскивал и не заманивал.
Сейчас в этом деле разбираются следователи. Им предстоит выяснить, было ли изнасилование, либо случившееся произошло по обоюдному согласию. Молодым людям грозит реальный срок за сношение с несовершеннолетней.
ИСТОЧНИК KP.RU