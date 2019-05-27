Поиски 15-летней девушки из Башкирии, которая уехала с парнем, прекращены

27 Май 19:32 2019-05-27T19:33:35+03:00

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Пропавшая еще 18 мая 15-летняя жительница Нефтекамска Жанна Н. скоро вернется домой. Об этом «Комсомолке» рассказала родная сестра школьницы.

Родственница девушки забила тревогу после того, как спокойная и «домашняя» девочка внезапно ушла из дома и перестала выходить на связь. Как по тревоге на ее поиски были подняты сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

В беседе с «Комсомольской правдой» самая близкая родственница рассказала, что Жанна могла уехать со своим молодым человеком, который живет на два города – Нефтекамск и Астрахань. Как выяснилось позже, эта информация подтвердилась. По мнению сестры, девочка, которая ранее никогда не пропадала и вообще вела спокойный и размеренный образ жизни вдруг уехала в неизвестном направлении именно с 18-летним Андреем.

- Все хорошо, она едет домой, - рассказала сестра Жанны.

Как и предполагала родственница, все это время она находилась в Краснодаре. Сейчас поиски подростка завершены. Она жива и здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU