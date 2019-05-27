2019-05-27T19:36:41+03:00
Общество

Радий Хабиров предложил уфимцам выбрать место для футбольного стадиона

Об этом он написал в социальных сетях
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 27 мая, на «Стройчасе» определились со строительством нового футбольного стадиона. Об этом сообщил Радий Хабиров.

- Надеюсь, что ФК «Уфа» нас не подведет, и нам по-прежнему будет нужна большая комфортабельная арена. Но далее – есть ряд развилок, - написал он в соцсетях.

Врио главы Башкирии обратился к уфимцам с вопросам - где строить новый объект? Есть предположения, что он появится в начале Затона сразу за новым мостом.

Он отметил, что федерация футбола настаивает, что стадион должен быть крытым, тогда будет удобнее и спортсменам, и зрителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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