В Уфе бесследно пропал 13-летний Михаил Воронцов

27 Май 17:13 2019-05-27T17:13:15+03:00

Мальчик ушел из дома и не вернулся

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Родные и близкие 13-летнего жителя уфимского микрорайона Инорс Михаила Воронцова бьют тревогу: школьник ушел сегодня из дома и бесследно пропал. Родственники обратились в полицию, к поискам молодого человека подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

Обстоятельства пропажи парня пока не раскрываются. Известно, что он вышел из дома и перестал выходить на связь.

Приметы Михаила Воронцова: рост 156-168 см, светлые волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в синие джинсы, синюю олимпийку на молнии с серым капюшоном, сверху красная куртка.

Всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить в полицию по номерам 02 или 020, или волонтерам по номерам: 8-927-969-89-19 дополнительный +7 927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU