2019-05-27T17:13:15+03:00
Общество

В Уфе бесследно пропал 13-летний Михаил Воронцов

Мальчик ушел из дома и не вернулся
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Родные и близкие 13-летнего жителя уфимского микрорайона Инорс Михаила Воронцова бьют тревогу: школьник ушел сегодня из дома и бесследно пропал. Родственники обратились в полицию, к поискам молодого человека подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

Обстоятельства пропажи парня пока не раскрываются. Известно, что он вышел из дома и перестал выходить на связь.

Приметы Михаила Воронцова: рост 156-168 см, светлые волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в синие джинсы, синюю олимпийку на молнии с серым капюшоном, сверху красная куртка.

Всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить в полицию по номерам 02 или 020, или волонтерам по номерам: 8-927-969-89-19 дополнительный +7 927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе прекратили поиски 13-летнего мальчика
12-летняя школьница в Башкирии обвинила двух парней в изнасиловании
Поиски 15-летней девушки из Башкирии, которая уехала с парнем, прекращены
Радий Хабиров предложил уфимцам выбрать место для футбольного стадиона
Руководство района прокомментировало скандальное видео с башкирским чиновником, показавшим гениталии
Стали известны подробности истории с отравлением детей газом в Уфе
В Башкирии чиновник угодил в скандал, продемонстрировав свои гениталии в прямом эфире
Врачи в Башкирии будут получать премии за раннее выявление рака
«Мать - молодая и гулящая»: подробности истории с отравившимся мальчиком из Башкирии
XIV Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт - 2019»
«Будут такие кондукторы - я машину продам»: девушка устроила горячие танцы в маршрутке
Уфе потребуется 10 лет чтобы догнать Москву
Стало известно, сколько заработал мэр Уфы за 2018 год
Банк УРАЛСИБ снижает минимальные ставки по ипотеке для участников программы Жилищных строительных сбережений до 5,5%
У безработного уфимца похитили 250 тысяч рублей из его Land Cruiser
В Башкирии двухлетний малыш умер, отравившись таблетками