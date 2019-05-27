Руководство района прокомментировало скандальное видео с башкирским чиновником, показавшим гениталии
В администрации Давлекановского района прокомментировали скандальное видео, на котором человек, очень напоминающий специалиста по делам молодежи и спорта Жана Сахабутдинова, демонстрирует свои гениталии прямо во время совещания по скайпу.
- Уважаемые давлекановцы! По поводу скринов видео, которое гуляет по интернету и якобы касается одного из сотрудников администрации Давлекановского района, ситуация такова: прокуратура уже приняла заявление с просьбой разобраться, что на самом деле произошло. Оценку можно будет дать только по итогам проверки. Просим прекратить искусственно расшатывать ситуацию и дождаться результатов проверки прокуратуры, - заявили в районной администрации.
До самого Жана Сахабутдинова, к сожалению, дозвониться не удалось. Хотя в администрации подтвердили, что он находится на рабочем месте, трубку чиновник так и не взял.
Тем временем скриншоты скандального видео вызвали огромный резонанс среди жителей Давлеканово. Многие возмутились, что местные чиновники позволяют себе подобные непотребства прямо на рабочем месте. Другие заявили, что в этом поступке «нет ничего страшного», третьи уверены, что это подстава со стороны недоброжелателей с целью опорочить честное имя чиновника.
ИСТОЧНИК KP.RU